‘Als je schrijft dat bijna heel Europa zich heeft gemeld, heb je gelijk’

Paulo Dybala zette afgelopen maand zijn krabbel onder een nieuw contract bij Juventus en gaat in Turijn zeven miljoen per jaar verdienen. De Argentijn lijkt zodoende voorlopig bij la Vecchia Signora te blijven en dat is een mooie opsteker voor Juventus, dat flinke concurrentie had. Zo’n beetje de hele Europese top zat namelijk achter Dybala aan.

“De interesse in hem was enorm en het is duidelijk dat veel teams serieus geïnteresseerd waren. Als je zou schrijven dat een groot deel van Europa zich heeft gemeld voor Paulo, zou je de waarheid schrijven”, vertelt zijn zaakwaarnemer Pierpaolo Triulzi in gesprek met Corriere dello Sport. “Wat mij betreft was dat nieuwe contract een belangrijk signaal van Juventus aan zijn fans en aan andere teams.”

“En het het was ook een belangrijk bericht aan de fans: ‘Paulo Dybala is hier gelukkig, net als zijn familie, dit is het bewijs’”, gaat Triulzi, die niet zoveel wil weten van de vergelijkingen met Lionel Messi, verder. “Messi zit op een niveau dat moeilijk te bereiken is, net als het niveau waar Diego Maradona op zat. Er zijn wel suggesties in de media. Ik denk dat Dybala gewoon hard wil werken en iedere dag beter wil worden.”