‘Als Chelsea 71 miljoen voor hem neer wil leggen, zou ik hem verkopen’

Als het aan Charlie Nicholas ligt, neemt Arsenal aan het einde van het seizoen afscheid van Alexis Sánchez. De oud-spits van the Gunners vindt dat de Chileen op dit moment geen verbeterd contract verdient. De verbintenis van Sánchez bij Arsenal loopt in 2018 af.

“In mijn tijd moest je keihard werken om een nieuw contract te verdienen. Het was best verrassend als je een nieuw contract kreeg, terwijl er geen prijzen gewonnen werden. Die jongens die nu bij Arsenal spelen, zijn niet eens dicht bij het kampioenschap geweest”, zegt Nicholas tegenover talkSPORT. “Je hebt het over een salarisverhoging van ruim 80.000 euro. Verkoop hem dan maar.”

“Dat zou ik doen. Als hij naar Chelsea wil en zij willen 71 miljoen euro neerleggen, zou ik hem verkopen”, vervolgt de Schot zijn verhaal. “In dezelfde situatie hebben ze Robin van Persie aan Manchester United verkocht. Thierry Henry en Patrick Vieira waren absolute topspelers. Nu heb je spelers die absoluut niet in de buurt gaan komen bij deze grootheden, maar we proberen ze toch te houden.”

“Ze hadden twee maanden geleden al tegen Sánchez moeten zeggen: Ga je bijtekenen? Als hij daarop nee had gezegd, hadden ze hem te koop moeten zetten. Arsenal heeft geen waardigheid meer, ze zijn hun geloofwaardigheid verloren.”