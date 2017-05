Zidane: ‘Ik ga hem niet zeggen dat hij zijn speelstijl moet veranderen’

Casemiro is dit seizoen een belangrijke pion op het middenveld van Real Madrid, maar de Braziliaan staat ook bekend als een kaartenpakker. Hij kreeg in drie van zijn laatste vier wedstrijden geel en had er tegen Bayern München wellicht zelfs met rood af gemoeten. Zinédine Zidane vindt echter niet dat Casemiro zijn speelstijl aan moet passen.

“Je traint er niet op om met tien man te spelen, maar je vertelt de spelers wel dat die mogelijkheid er is. Tegen Barcelona moesten we door met tien man toen Sergio Ramos rood kreeg. Bij onze tegenstander, Bayern, werd ook een speler weggestuurd”, vertelde de Fransman tijdens een perspraatje. “Dat kan gebeuren en we moeten er klaar voor zijn, om het middenveld compact te houden en te zorgen dat het team goed staat. Ik ga Casemiro niet vertellen dat hij zijn speelstijl moet veranderen, hij doet het perfect. Hij kreeg laatst na tien minuten geel, maar als hij aan een kaart kan ontsnappen zal hij dat doen.”

Zidane weet dat de halve finale van de Champions League het tegen Atlético Madrid niet eenvoudig zal gaan worden: “Als je in de competitie speelt, ligt de focus op het vaker scoren dan de tegenstander. In een ronde over twee wedstrijden moet je echter ook uitkijken voor uitdoelpunten. We richten ons op deze wedstrijd en we weten dat de fans er zullen zijn, we willen dat ze het team gaan steunen. We hebben tegen Valencia al gezien dat ze ons kunnen helpen, dus het is een voordeel dat ze er zitten. Het is de halve finale en wij weten wat we moeten doen, maar de fans hebben ook een belangrijke rol te spelen.”