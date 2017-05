Huurling ongelukkig bij PSV: ‘Begrijp niet waarom ik die speler moet zijn'

De huurperiode van Oleksandr Zinchenko bij PSV is voorlopig niet echt geworden wat hij ervan verwacht had. Sinds de winterstop heeft de middenvelder amper gespeeld in het eerste elftal van de Eindhovenaren. In gesprek met Zbirna geeft de Oekraïner aan momenteel niet gelukkig te zijn in Nederland.

“De competitie duurt nog twee wedstrijden en daarna zullen we een beslissing nemen. Ik kan één ding zeggen: ik ben niet gelukkig hier. Dat is logisch als je zeven wedstrijden op rij geen enkele minuut speelt”, zegt de Oekraïens international, die mede door zijn gebrek aan speeltijd in de interland tegen Kroatië op de bank bleef. “Ik begrijp niet waarom ik de speler moet zijn die nooit gebruikt wordt.”

“Ik denk daar veel over na. Maar het is nu eenmaal de keuze van de trainer en daar valt niet over te discussiëren”, gaat Zinchenko verder. “Ik ga er niet over treuren. Het is in ieder geval een gekke ervaring, maar ik weet zeker dat deze ervaring goed voor me is. Mensen van Manchester City bellen me wel om te vragen hoe het gaat. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen.”