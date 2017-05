Conte lyrisch over Aké: ‘Hij kwam erin en speelde als een veteraan’

Chelsea haalde Nathan Aké afgelopen winter terug na een verhuurperiode bij Bournemouth. Afgelopen zondag deed manager Antonio Conte voor het eerst in een competitiewedstrijd een beroep op de verdediger. Aké verving acht minuten voor tijd de geblesseerde David Luiz in de met 0-3 gewonnen wedstrijd tegen Everton.

Conte was na afloop lyrisch over Aké. “Ik was heel blij met zijn inbreng. Hij kwam erin en speelde als een veteraan, het is geweldig. Aké is een jonge speler, die pas twee jaar op het hoogste niveau speelt. Nu laat hij toewijding, werklust en concentratie zien als ik hem laat spelen”, zegt de Italiaanse manager in gesprek met de Daily Mail.

“Bij Bournemouth was hij gewend alles te spelen. Hij moest terug en zit hier vaker op de bank. Dat is niet gemakkelijk, dat begrijp ik wel”, vervolgt Conte zijn verhaal. “Maar hij heeft volgens mij begrepen dat ik hem vertrouw. Ik heb hem in de halve finale van de FA Cup, tegen Tottenham Hotspur, laten spelen. En nu bracht ik hem er ook in op een voor ons belangrijk moment.”