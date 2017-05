Roma en Liverpool melden zich in zomer bij Feyenoord

Hamburger SV heeft de beste papieren in de strijd om Yuma Suzuki. De spits van de Kashima Antlers staat ook in de belangstelling van SV Darmstadt en Fortuna Düsseldorf. (Hochi)

Mathias ‘Zanka’ Jörgensen heeft een nieuwe zaakwaarnemer en lijkt dat niet zonder reden te hebben gedaan. De verdediger van FC Kopenhagen staat namelijk in de belangstelling van Werder Bremen en Schalke 04. (Ekstra Bladet)

AS Roma en Liverpool zouden alsnog een poging willen wagen in de zomer.

Bayern München heeft drie spelers van AS Monaco op de korrel. Een scout van der Rekordmeister bekeek Thomas Lemar, Bernardo Silva en Tiemoue Bakayoko al. (Sky Deutschland)

Bayern kijkt voor de opvolger van Philipp Lahm overigens naar Italië. Andrea Conti van Atalanta zou de nieuwe rechtsback in de Allianz Arena moeten worden. (Sport1)