Van der Sar: ‘Je bent een speler van Ajax, gedraag je dan ook zo’

Ajax staat al jaren bekend als een talentenfabriek en baarde onlangs opzien in de rest van Europa door met een piepjong team Schalke 04 weg te spelen in de kwartfinale van de Europa League. De Amsterdammers maken zich nu op voor de halve finale tegen Olympique Lyon en ook in die twee krakers zal Peter Bosz ongetwijfeld weer beroep doen op een aantal talenten. Volgens algemeen directeur Edwin van der Sar is dat ook waar Ajax voor staat.

“Er zijn kansen in het eerste elftal voor spelers van zeventien, achttien of negentien jaar oud als ze het talent, het doorzettingsvermogen en de tactische kwaliteiten hebben. Sir Alex Ferguson vertelde mij bij Manchester United eens over een speler: ‘Ja, hij wordt een grote, hij is een groot talent’, en die jongen was 23 jaar oud. Onze aanvoerder is 23 en hij heeft al 150 wedstrijden in onze hoofdmacht gespeeld. Hij speelt ook voor Oranje. Dat zijn de kansen die Ajax biedt”, vertelt de oud-doelman op de officiële website van de UEFA.

Die manier van werken lijkt bij Ajax ook de nodige druk met zich mee te brengen. Het publiek wordt in Amsterdam doorgaans als veeleisender gezien dan veel andere delen van Nederland: “Ja, maar er is niets mis met die druk, toch? Dat is hoe we onze spelers opleiden: ‘Je bent een speler van Ajax, gedraag je dan ook zo’. Er wordt van je verwacht dat je creatief bent, aanvallend voetbal speelt en de kernwaarden van de club laat zien. De mensen willen worden vermaakt. Zo gaat het natuurlijk niet altijd, want soms sta je onder druk en draait het enkel om overleven. Maar zelfs dan moet je wel winnen."