‘Franse grootmacht heeft flink bedrag over voor komst Jörgensen’

Nicolai Jörgensen is bezig aan zijn eerste seizoen bij Feyenoord en de Deen weet met 21 competitietreffers tot nu toe veel ogen op zich gericht. De spits liet in een eerder stadium al weten dat hij verwacht volgend seizoen ook in De Kuip te spelen, maar dat bericht lijkt bij Olympique Marseille aan dovemansoren gericht.

L’Équipe meldt namelijk dat de Franse grootmacht na een teleurstellend seizoen op zoek is naar een nieuwe aanvalsleider. Jörgensen zou een van de kandidaten zijn om die positie in het Stade Vélodrome in te gaan vullen, zo weet het toonaangevende medium. De Fransen denken dat Jörgensen voor zo’n vijftien á twintig miljoen op te halen is in Rotterdam, waardoor hij een van de goedkopere opties zou zijn voor L’OM.

De reactie van Jörgensens zaakwaarnemer zal Feyenoord-fans echter geruststellen: “Hij maakt een fantastisch seizoen door en als je zo speelt, zal je zeker interesse wekken. Hij is een aanvallende speler die vaak beslissend is, dat zorgt automatisch voor aandacht van andere clubs. Nicolai houdt er echter van om voor Feyenoord en de supporters te spelen. Voor nu denkt hij aan slechts één ding: kampioen worden met zijn huidige team, om de fans trots te maken en om te laten zien dat hij het vertrouwen van de club verdient”, reageerde Mikkel Nissen op de geruchten tegenover Foot Légende.