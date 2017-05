‘Ronaldo is iemand die wakker wordt en alleen maar denkt aan werken’

Real Madrid neemt het komende week in de halve finale van de Champions League op tegen stadgenoot Atlético. In de wedstrijden tegen Bayern München, in de vorige ronde, was een belangrijke rol weggelegd voor Cristiano Ronaldo. Ondanks dat Simão een verleden heeft bij Atlético, kijkt hij met bewondering naar zijn landgenoot.

“Iedere dag is hij de eerste in het krachthonk. Hij begint al een uur voor de training. Vervolgens gaat hij na de training nog eens aan de slag, hij blijft werken. Daardoor is zijn niveau zo hoog, wat niemand verwacht had”, zegt Simão in gesprek met Omnisport. Bij de nationale ploeg van Portugal speelde hij samen met Ronaldo.

“Hij wil altijd meer. Cristiano weet dat hij moet blijven werken om op het niveau te blijven dat hij nu heeft. Hij is altijd een winnaar geweest, iemand die wakker wordt en alleen maar denkt aan werken”, besluit de oud-speler van onder meer Sporting, Barcelona, Benfica en Atlético.