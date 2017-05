Interim-duo maakt seizoen af bij NEC: ‘Hebben er alle vertrouwen in’

NEC stelt voor het restant van het seizoen geen officiële opvolger voor Peter Hyballa aan, zo hebben de Nijmegenaren maandag via de clubkanalen laten weten. Ron de Groot en Patrick Pothuizen namen op interim-basis al het stokje over van de ontslagen Duitser en zullen ook tijdens de laatste twee wedstrijden van het Eredivisie-seizoen de leiding hebben.

De Groot vervult daarbij de functie van hoofdtrainer, terwijl clubicoon Pothuizen als assistent zal werken. Wilfried Brookhuis komt als tweede assistent bij de huidige trainersstaf. Technisch manager Edwin de Kruijff denkt dat dit de beste keuze is: “De club en met name ook de selectie heeft in deze belangrijke periode baat bij rust. Samen met Ron en Patrick willen we hiervoor zorgen. Het grote voordeel is ook dat Ron en Patrick de spelers en de clubcultuur als geen ander kennen.”

“Jeffrey Leiwakabessy zal voor de komende periode een verbindende rol tussen staf en selectie gaan bekleden. We hebben er alle vertrouwen in dat we de komende weken de strijd aan kunnen gaan om het verblijf in de Eredivisie veilig te stellen”, legt hij het besluit uit. NEC, dat momenteel met vijf punten meer dan hekkensluiter Go Ahead Eagles op de zeventiende plaats staat, neemt het nog op tegen AZ en sc Heerenveen. Daarna volgen mogelijk play-offs in de strijd om degradatie te ontlopen.