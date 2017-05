‘Zag je al die Feyenoord-tekeningen voor de ramen, kippenvel’

Rotterdam telt momenteel af naar komende zondag, als Feyenoord op bezoek bij Excelsior kampioen van Nederland kan worden. Jean-Paul van Gastel, de huidige assistent-trainer van de Rotterdammers, was bij het laatste kampioenschap in 1999 aanvoerder. Er heerste destijds eenzelfde sfeer in Rotterdam als nu, zo herinnert Van Gastel zich.

“Ik had in de weken voorafgaand aan de titel de gewoonte aangenomen om kriskras door de stad te rijden. Om sfeer te proeven. Zag je al die Feyenoord-tekeningen voor de ramen van scholen, overal die rood-witte vlaggen, al die vaantjes in de auto's. Ik zat soms met kippenvel achter het stuur”, zegt Van Gastel in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Stanley Brard werd in 1984 kampioen met de Rotterdammers en herinnert zich dezelfde gekte. “Ik woonde en werkte als gymleraar in Den Haag, dus werd ik er iets minder mee geconfronteerd dan mijn medespelers. Maar je ontkomt er niet aan. Als spelersgroep dachten wij maar één ding: doordenderen”, stelt de oud-Feyenoorder. “We hadden Cruijff hè, afgelopen week tijdens zijn geboortedag dacht ik nog veel aan hem. Dat jaar was zo geweldig. Na het binnenhalen van de titel was de sfeer in Rotterdam intens. En dat zal nu nog erger zijn dan destijds, dat is zeker.”