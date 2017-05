Lof voor ex-Ajacied: ‘Hij werkte veel harder dan Mesut Özil’

Arsenal maakt een dramatisch seizoen door en eindigt, door de 2-0 nederlaag tegen Tottenham Hotspur op zondag, voor het eerst in twee decennia niet boven de aartsrivaal in de Premier League. The Gunners lijken Champions League-deelname te kunnen vergeten en volgens Harry Redknapp was de manier waarop Arsenal tegen Tottenham speelde exemplarisch voor de fase die de ploeg van Arsène Wenger doormaakt.

“Ik wil Christian Eriksen noemen en kijk dan aan de andere kant eens naar Mesut Özil. Zij zijn vergelijkbaar, beiden zijn wat je ‘luxespelers’ kunt noemen. Zij zijn het soort spelers dat de deur kan openen en waar je van verwacht dat ze niet al te veel werk leveren”, analyseert hij bij Sky Sports. “Maar als ik Özil vergelijk met Eriksen, zit er een enorm verschil tussen die twee op het gebied van werkethiek, druk zetten en de keren dat Eriksen de bal terug veroverde voor zijn team.”

“Hij was fantastisch. Ik keek ook naar wat Özil deed en je wacht dan op dat magische moment, dat moment waarop hij de deur open gooit. Een aantal spelers van Arsenal waren op sommige momenten slechts passagiers en dan kun je niet hebben in deze North London Derbies”, gaat Redknapp verder. “In het team waar Thierry Henry in speelde zaten geen passagiers. Nu zijn het er te veel, dat moeten ze volgend seizoen veranderen. Er zijn te veel spelers die er comfortabel uitzien in het rood-wit en die het niet verdienen om dat shirt te dragen. Gewoon niet goed genoeg en dat niet alleen, ze proberen het ook niet hard genoeg."