De Gea maakt slechte beurt bij Real Madrid

Laurent Koscielny staat niet alleen in de belangstelling van Olympique Marseille. Ook Manchester City ziet wel wat in de komst van de stopper van Arsenal. (The Sun)

Athletic Club geeft aanstaande donderdag een persconferentie. Voorzitter Josu Urrutia maakt dan waarschijnlijk bekend of trainer Ernesto Valverde gaat vertrekken of niet. (AS)

David de Gea heeft geen beste beurt gemaakt bij zijn mogelijke nieuwe werkgever Real Madrid. De doelman van Manchester United stuurde zijn voormalige ploeggenoten bij Atlético Madrid een Whatsapp-bericht waarin hij stelde dat los Colchoneros Real uit gaan schakelen in de Champions League. (Diario Gol)

Jorge Sampaoli wil niet meer over zijn toekomst praten. De Argentijn geeft wel aan dat hij bereid is om ‘te sterven’ voor Sevilla en dat hij dus toegewijd is. (Mundo Deportivo)

Yaya Touré kan een voorstel van Manchester City verwachten. The Citizens willen de ervaren middenvelder nog een seizoen aan boord houden. (The Sun)