Boymans op een zijspoor: ‘Als ik vertrek, weet ik wat ik qua financiën misloop’

Ruud Boymans verliet FC Utrecht afgelopen zomer voor een avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten. De spits tekende bij Al-Shabab, waar Fred Rutten destijds trainer was. Inmiddels is Rutten de laan uitgestuurd en komt Boymans in het Midden-Oosten niet meer aan spelen toe.

Het seizoen begon nog goed voor Boymans en Al-Shabab. Na vijf wedstrijden stond de club bovenaan, terwijl ook de halve finale van de beker werd bereikt. De spits speelde iedere wedstrijd in de basis, tot hij in het duel met Dibba Al-Fujairah geblesseerd raakte. Boymans kwam in botsing met de doelman van de tegenstander. Na een elleboog tegen zijn slaap, slikte hij zijn tong in. De dokter van Al-Shabab was er op tijd bij, maar na een controle in het ziekenhuis bleek hij vocht in zijn hoofd te hebben.

Boymans bleef aan de kant, waarna het met Al-Shabab bergafwaarts ging. Rutten werd door de slechte resultaten de laan uitgestuurd. “Toen ik het hoorde, was mijn huis wel even te klein. Je hebt overal ratten en slangen bij een club, maar hier is dat wel heel erg. Er zaten mensen uit de staf op de bank die na een doelpunt niet eens juichten, omdat ze wilden dat Fred vertrok”, zegt de aanvaller tegenover de NOS. “Het gaat nu tien keer slechter. Fred heeft het gewoon goed gedaan. Achteraf geven ze bij de club ook toe dat het een slechte keuze was om hem te ontslaan.”

Fred Rutten als trainer van Al-Shabab op de bank.

Het werd voor Boymans nog slechter toen de club een Afrikaanse spits haalde, de vijfde buitenlander bij Al-Shabab. In de Verenigde Arabische Emiraten mag je maximaal vier buitenlanders inschrijven, waardoor Boymans nu helemaal niet meer in actie komt. Afgelopen winter was er al interesse in de spits. “Ik heb nog een contract voor twee jaar hierna. Als ik vertrek, dan weet ik wat ik qua financiën misloop..”

“De stadions hier hebben een capaciteit van 25.000, maar er zitten maar 2.500 mensen. Die entourage mis ik wel. Maar goed, we hebben een mooi appartement in het centrum van een mooie stad. Ik ben gelukkig hier”, stelt Boymans. “Het is hier tactisch heel slecht. Dingen die wij in Nederland al in de B-jeugd leren, daar snappen ervaren spelers van dertig hier niets van. Maar als mens ontwikkel ik me wel. Je leert nieuwe dingen kennen, omgaan met een andere cultuur.”