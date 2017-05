‘Er moet nu echt iemand staan bij Oranje, hij moet zijn cv nog opbouwen’

Dick Advocaat lijkt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden, maar dat betekent niet dat er niet volop door gespeculeerd blijft worden over andere namen. In Studio Voetbal kwam zondagavond de naam van Erik ten Hag voorbij. Pierre van Hooijdonk denkt echter niet dat de trainer van FC Utrecht al toe is aan zo’n uitdaging.

“Er moet nu echt iemand voor die groep gaan staan. Hij moet nog even een cv opbouwen. Dat geeft ook niet”, begint de oud-spits van onder meer Feyenoord. “Ten Hag heeft nauwelijks ervaring met de media. Kijk naar wat er afgelopen week losgebarsten is. Iedereen is het erover eens dat je een crisismanager moet hebben die meer dan vijf wedstrijden trainer is. Daar is Ten Hag op dit moment niet de geschikte man voor.”

Van Hooijdonk denkt echter ook niet dat Advocaat de juiste persoon is. Volgens de analyticus heeft Oranje nu een crisismanager nodig, terwijl de trainer van Fenerbahçe door zijn plotse vertrek vorig jaar juist een van de oorzaken van de huidige crisis bij het Nederlands elftal is: “Ik heb daar moeite mee. Ik heb geen moeite met de coach Advocaat, maar ik vind het moreel niet goed.”