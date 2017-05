‘In de jeugd van Chelsea heb ik al wat gewonnen, dit is wel even iets anders’

Na twee seizoenen op huurbasis bij Vitesse, gaat Lewis Baker komende zomer terugkeren naar Chelsea. Door de bekerwinst neemt de Engelse middenvelder een onvergetelijke ervaring mee terug naar Londen. De Arnhemse club zal voor altijd een plek in het hart van Baker hebben, zo zegt hij tegenover het Algemeen Dagblad.

“In de jeugd van Chelsea heb ik al wat toernooien gewonnen, maar dit is wel even iets anders. Ik zal mijn twee jaar bij Vitesse en zeker deze overwinning nooit vergeten”, zegt Baker, die een belangrijk aandeel had in de weg naar de bekerfinale. De Engelsman scoorde op Het Kasteel tweemaal in de met 1-2 gewonnen halve finale tegen Sparta Rotterdam.

Komende zomer keert Baker weer terug naar Chelsea. “Vitesse is een fantastische club en ik voelde dat ik iets moest terugdoen voor deze club. Gelukkig heb ik mijn aandeel gehad in deze historische bekerzege. Ik zal mijn twee jaar bij Vitesse nooit vergeten en blijf ze in de gaten houden, ook als ik weer bij Chelsea zit”, besluit de 22-jarige middenvelder.