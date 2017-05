Vitesse hoeft niet te vrezen: ‘Ik wil Europa in en het liefste met deze club’

Ricky van Wolfswinkel veroverde zondag een prominente plek in de geschiedenisboeken van Vitesse. De spits scoorde twee keer in de bekerfinale tegen AZ, waardoor de Arnhemmers met 0-2 wonnen in De Kuip. Tegenover het Algemeen Dagblad geeft hij toe geen interesse te hebben in een nieuw buitenlands avontuur.

“Natuurlijk. Ik wil Europa in en het liefste met Vitesse. Ik heb hier voor een aantal jaar getekend om iets moois neer te zetten. Dit is een geweldige eerste stap, maar Vitesse is nog niet klaar”, zegt Van Wolfswinkel, die via FC Utrecht, Sporting Portugal, Norwich City, Saint-Étienne en Real Betis terugkeerde in Arnhem. “Om dan met elkaar na 125 jaar eindelijk de eerste prijs van de club te pakken, is fantastisch. Mooier kan je het niet krijgen.”

Het feit dat Vitesse nog nooit een prijs won, zorgde voor de nodige nervositeit bij de spelers. “Iedereen wist dat we al 125 jaar geen prijs hadden gewonnen, ook de buitenlandse jongens. Dat legde extra druk op deze wedstrijd”, legt de spits uit. “Ik loop al heel wat jaren bij deze club rond en heb ook de mindere periode meegemaakt. Ik ben teruggekomen om lekker te voetballen, doelpunten te maken en prijzen te winnen. Mooi om te zien hoe Vitesse gegroeid is.”

Valentijn Driessen is in zijn column in De Telegraaf lovend over Van Wolfswinkel. “Kuyt kwam twee jaar geleden terug naar Feyenoord om kampioen te worden. Met zijn dadendrang en winnaarsmentaliteit moest hij de Rotterdamse club over de drempel helpen, die al achttien jaar te hoog is voor de club. Van Wolfswinkel kwam niet terug om geschiedenis te schrijven, maar slaagde daar wel in en is in één klap de grootste Vitessenaar uit de clubhistorie.”