Talent geniet bij Feyenoord: ‘Het is fantastisch dat ik dit mag meemaken’

Justin Bijlow timmert aan de weg bij Feyenoord. De negentienjarige doelman moet Kennth Vermeer en Brad Jones voor zich dulden, maar zat al wel vaak bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal en wordt gezien als een groot talent.

Bijlow vindt het geen probleem dat hij nog geen minuten maakt in Feyenoord 1, zo vertelt hij aan Feyenoord TV. De sfeer in het team vergoedt in de ogen van de keeper veel: “Vorig jaar heb ik de bekerfinale ook mogen meemaken, dat was ook prachtig. Maar dit jaar is echt heel hecht. Het is echt een familie.”

Bijlow voegt eraan toe dat hij ‘enorm veel leert’ van Vermeer en Jones: “Kenneth is meer snel en uit zijn goal. Brad is rustig op zijn lijn (...) Het is fantastisch dat ik dit mag meemaken en dat ik bij de groep hoor. Het is een mooi jaar natuurlijk. Het is echt genieten.” De international van Oranje Onder-19 ligt nog tot medio 2021 vast in De Kuip.