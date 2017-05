Van Breukelen wekt verbazing: ‘Hij doet dat op een terras in Abu Dhabi’

Alles wat Hans van Breukelen momenteel doet, wordt onder een vergrootglas gelegd. Volgens Arno Vermeulen had de technisch directeur de afgelopen tijd wat meer moeite moeten doen om zijn bewegingen te verhullen. In het programma Studio Voetbal van de NOS zegt hij dat Van Breukelen zijn eigen handelen nog eens goed moet beoordelen.

“Ik geef een voorbeeld. Als je een afspraak maakt met Henk ten Cate en je wil dat buiten de publiciteit houden, dan spreek je af in zijn hotel. Hij doet dat met Ten Cate op een terras in Abu Dhabi, daar komt de eerste de beste ober naartoe en hij heeft in Nederland gewerkt. Hij herkende de beste mannen meteen, dus dat was snel opgelost”, zegt Vermeulen.

“Vervolgens gaat hij naar een training van Ten Cate die zijn team aan het trainen is. Daar gaat Van Breukelen kijken, hartstikke sympathiek. De hele staf van Ten Cate bestaat uit Nederlanders, dus dat is de tweede fout op een dag”, gaat Vermeulen verder. “Vervolgens gaat hij met Ten Cate eten op de hotspot van Abu Dhabi en daar lopen honderden Nederlanders langs. Dat zijn allemaal fouten, er is hem veel te verwijten.”

Volgens Vermeulen moet Van Breukelen overwegen om op te stappen. “Hij is in dienst genomen om problemen op te lossen, maar hij veroorzaakt eigenlijk alleen maar problemen. Het is echt voor ons allen, en het Nederlands voetbal, belangrijk dat hij volgende week een persconferentie geeft en daarin aangeeft dat het echt beter is dat een ander die baan gaat invullen, voordat er meer brokken komen.”