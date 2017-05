Vitesse verdient miljoenen dankzij deelname aan Europa League

Niet alleen sportief, maar ook financieel is de bekerwinst voor Vitesse zeer voordelig. De Telegraaf meldt dat de Arnhemmers forse bedragen tegemoet kunnen zien dankzij de Europa League. Die miljoenen zijn welkom, want Vitesse draait nog altijd een miljoenenverlies.

Die schuld wordt gedekt clubeigenaar Alexander Chigirinsky. Vitesse kan in ieder geval een startpremie van 2,6 miljoen euro tegemoet zien. Daarnaast wordt er ieder seizoen een variabel bedrag verdeeld door de UEFA, wat dit seizoen neerkwam op anderhalf miljoen euro per club. Bovendien zijn in de Europa League nog wedstrijdpremies.

Zo levert een overwinning 350.000 euro op, terwijl een gelijkspel 120.000 euro opbrengt. Overigens moet Vitesse nog vrezen voor een boete van de KNVB, omdat er tijdens de bekerfinale vuurwerk werd afgestoken door de supporters. De Arnhemmers wonnen de finale van de KNVB Beker met 0-2 van AZ.