Oranje dreigt Aké mis te lopen: ‘Ik zou hem gewoon twee minuten geven’

De voetbalbond van Ivoorkust wil Nathan Aké overhalen om voor een interlandloopbaan in Afrika te kiezen en Jack van Gelder vindt dat de KNVB daarom moet ingrijpen. “Ik zou hem tegen Luxemburg gewoon twee minuten geven”, zei de presentator van het Ziggo-programma Rondo afgelopen zondag.

Van Gelder legde het vraagstuk voor aan Ruud Gullit, de beoogde nieuwe assistent-bondscoach van het Nederlands elftal. Die wilde er nog niet nader op ingaan: “Ik heb Nathan Aké ontmoet toen hij de keuze maakte om van Bournemouth terug te gaan naar Chelsea. Toen heb ik hem echt diep in de ogen gekeken.”

“Hij denkt dat hij bij Chelsea ook aan spelen toe gaat komen. Maar om voor Oranje in aanmerking te komen moet hij spelen. Nou, dat is nog niet helemaal gelukt”, aldus Gullit. De 22-jarige Aké bevestigde zaterdagochtend in De Telegraaf dat hij een aanbod van Ivoorkust in beraad heeft. De verdediger doorliep alle jeugdelftallen van Oranje, maar het is dus nog onduidelijk waar zijn toekomst qua interlands ligt.