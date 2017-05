Nieuwe stadionnaam voor Excelsior: ‘Ze kunnen Feyenoord meepakken’

Het stadion van Excelsior is van naam veranderd. De huidige nummer dertien van de Eredivisie maakt maandagochtend bekend dat het onderkomen niet langer Stadion Woudestein, maar het Van Donge & De Roo Stadion heet. Dit familiebedrijf heeft zijn naam voor de komende tien jaar aan het stadion verbonden.

Het in Rhoon gevestigde Van Donge & De Roo is een Rotterdams havenbedrijf in expeditie en transport en biedt wereldwijde logistieke diensten aan. Dennis de Roo, een van de twee zoons van oprichter Ron de Roo, geeft op de officiële clubwebsite aan dat het vroegere kantoor van het familiebedrijf in Kralingen gevestigd was.

“Wat dat betreft is de Kralingse grond goed voor ons geweest. Daar zien we een overeenkomst met Excelsior. De club is al sinds de oprichting gevestigd in Kralingen en wil, net als wij, steeds hoger en beter. Overigens is dat ook de vertaling van Excelsior in het Latijn. Daarom vinden wij het leuk om daar een steentje aan bij te dragen door naamgever te worden van het stadion”, valt er in het statement te lezen.

"Het was voor ons een keuze tussen ambitie en sentiment", zegt commercieel directeur Wouter Gudde in het Algemeen Dagblad. "We weten dat er veel historie kleeft aan de naam Woudestein, maar met sentiment word je geen vaste Eedivisieclub. We willen de inkomsten vergroten." De naam 'Woudestein' zal deze maandag al van het stadion worden gehaald, zo bevestigt de sportbestuurder.

"Wij hebben aangeboden dat ons stadion twee maanden gratis de naam Van Donge & De Roo draagt, vanaf 1 mei, zodat ze een eventuele kampioenswedstrijd van Feyenoord mee zouden pakken. Dat is natuurlijk hartstikke goed voor de exposure. En het is uitgekomen, want Feyenoord kan bij ons kampioen worden. Al stellen wij dat liever nog een weekje uit", aldus Gudde.