Krul gaat opnieuw in de fout: ‘Ik verwijt mezelf ieder tegendoelpunt’

AZ leed zondag een 0-2 nederlaag tegen Vitesse en greep daardoor naast de KNVB-Beker. Tim Krul mocht zich het verlies aanrekenen, want de doelman ging in de fout bij de openingstreffer. Ricky van Wolfswinkel wist bij de eerste paal voor de keeper te komen om vervolgens hard binnen te koppen.

Krul sprak na afloop in een interview met De Telegraaf van ‘een klotebal’: “Hij viel precies tussen mij en Ron Vlaar in. Ik dacht dat die voorzet naar mij door zou schieten, maar Van Wolfswinkel kwam er net voor en kopte raak. Of ik mezelf iets kwalijk neem? Ach, ik verwijt mezelf iedere tegengoal.”

De 29-jarige Krul, achtvoudig international van het Nederlands elftal, speelde zijn zestiende officiële wedsdtrijd voor AZ en in die duels kreeg hij in totaal 33 treffers om de oren. Hij behaalde slechtste drie clean sheets.