‘Ajax kan zomaar weer een enorme financiële klapper maken’

Davinson Sánchez is aan zijn eerste seizoen bezig bij Ajax en heeft niet veel tijd nodig gehad om te acclimatiseren, want de centrale verdediger is uitgegroeid tot een van de beste Ajacieden en zou reeds in de belangstelling staan van menig topclub. De Telegraaf stelt dan ook vast dat Ajax flink aan Sánchez kan verdienen.

“Ajax tikte afgelopen zomer zo'n vijf miljoen euro voor Sánchez af, waardoor hij nog tot 2021 vastligt in Amsterdam. Maar onder meer Barcelona is al meer dan geïnteresseerd in de verdediger, waardoor Ajax zomaar weer een enorme financiële klapper kan maken”, zo valt er in de krant te lezen.

De twintigjarige Sánchez, enkelvoudig international van Colombia, zou eveneens gevolgd worden door Real Madrid en Paris Saint-Germain. Of de belangstelling serieus is, is niet bekend, maar oud-middenvelder Daniel Cruz zou het verstandig vinden als zijn landgenoot niet na dit seizoen al vertrekt bij de huidige nummer twee van de Eredivisie.

“Als ik hem was, zou ik nog een jaar bij Ajax blijven. Bij Ajax weet Sánchez zeker dat hij elke week speelt. Dat is op zijn leeftijd zo veel waard”, aldus de 35-jarige Cruz, die met de eeuwwisseling de overstap maakte van CD Ameríca naar Amsterdam. Hij kwam daarna nog uit voor Germinal Beerschot, Lierse SK, FC Dallas, Deportivo Cali en Waasland-Beveren.