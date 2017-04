Muntari verlaat veld na apengeluiden: ‘Ik ben hier het slachtoffer’

Sulley Muntari heeft zondag op eigen initiatief het veld verlaten. De middenvelder werd tijdens de uitwedstrijd tegen Cagliari (1-0) racistisch bejegend door de supporters, maar de scheidsrechter weigerde het duel stil te leggen. De Ghanees kreeg zelfs nog een gele kaart en nam daarop zelf de benen.

De 32-jarige Muntari verzocht Daniele Minelli om actie te ondernemen tegen de oerwoudgeluiden, maar die weigerde. Muntari raakte daar geïrriteerd door, maar dat kwam hem op een gele kaart te staan van de arbiter van dienst. “Ze begonnen vanaf de eerste minuut met spreekkoren. Ik zag in het publiek dat het een paar kinderen waren en hun ouders deden niets”, zei de linkspoot na afloop tegen Sky Italia.

“Ik ben daarom op die ouders afgestapt en heb hen mijn shirtje aangeboden, om een voorbeeld te stellen. Vervolgens ging het in een ander vak gewoon verder, in de Curva. De scheidsrechter zei dat ik hen met rust moest laten, maar daar werd ik boos van. En in plaats van dat hij de wedstrijd stopte besloot hij mij te straffen”, aldus Muntari, die 84 interlands achter zijn naam heeft staan.

“De fans zaten verkeerd en de scheidsrechter had tegen hen moeten optreden, niet tegen mij. Ik ben hier het slachtoffer. Als de officials dit soort wedstrijden gewoon stilleggen, weet ik zeker dat het voortaan niet meer gebeurt”, aldus Muntari, die na het krijgen van de gele kaart het speelveld verliet. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd overigens gemaakt door João Pedro.