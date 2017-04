Kampioenschap in Frankrijk lijkt beslist; Balotelli doet PSG pijn

De kampioensaspiraties van Paris Saint-Germain hebben zondagavond een flinke deuk opgelopen. De regerend kampioen ging met 3-1 onderuit bij OGC Nice en heeft daardoor nog altijd drie punten minder dan AS Monaco. Bovendien kan de koploper later verder uitlopen, want men heeft een duel minder gespeeld.

Het Nice van trainer Lucien Favre bleef door de zege voor de 23e keer op rij ongeslagen in een thuiswedstrijd in de Ligue 1 en Mario Balotelli droeg met één doelpunt bij aan de overwinning. De Italiaan ontving de bal na 26 minuten van Ricardo Pereira, vond de ruimte voor het schot en mikte het leer met zijn linker in de verre hoek: 1-0. Het was het veertiende competitiedoelpunt van Balotelli; alleen in het seizoen 2013/14 bij AC Milan scoorde hij net zo vaak in competitieverband.

PSG moest in de achtervolging om zijn negende uitzege in de Ligue 1 op rij te boeken, maar kwam nauwelijks tot uitgespeelde kansen. Trainer Unai Emery hoopte dat zijn ploeg zich in de tweede helft kon verbeteren, maar na drie minuten lag de 2-0 in het mandje. Ricardo Pereira kwam vanaf de rechterflank naar binnen en gaf doelman Kevin Trapp met een krullend schot het nakijken. Het zat PSG verder ook niet mee, want na de 2-0 bestrafte de scheidsrechter een overtreding op Julian Draxler in het strafschopgebied niet.

Na 64 minuten deed PSG dan toch nog wat terug in de Allianz Riviera: Thiago Silva kopte de bal na een hoekschop naar de hoek en Marquinhos gaf het beslissende zetje voor de aansluitingstreffer. PSG slaagde er echter niet meer in om een nederlaag te voorkomen, al kwamen Thomas Meunier en Thiago Silva nog wel dicht bij de 2-2. De volley van de rechtsback werd gekeerd door Yoan Cardinale en de doelman had ook een antwoord op een kopbal van de Braziliaan. Anastatios Donis maakte er nog 3-1 van en kregen Thiago Motta (kopstoot) en Ángel Di María rood.