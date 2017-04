Napoli zit AS Roma op de hielen na nipte overwinning in Giuseppe Meazza

Napoli heeft optimaal geprofiteerd van de nederlaag van AS Roma eerder op de zondag. I Partenopei wonnen in Giuseppe Meazza met 0-1 van Internazionale en hebben de tweede plaats nu in het vizier. Voor i Nerazzurri betekent de thuisnederlaag een voortzetting van de dramatische vorm waarin het de laatste weken verkeert.

Internazionale steekt de laatste tijd namelijk niet in blakende vorm en vergaarde maar twee punten uit de laatste vijf wedstrijden. Napoli draait de laatste tijd daarentegen een stuk beter en begon in Giuseppe Meazza ook een stuk beter aan de wedstrijd. Dat resulteerde al snel in de nodige kansen. Marek Hamsík schoot net naast, een lob van Lorenzo Insigne miste snelheid en een scherpe voorzet van José Callejón werd net gemist door Dries Mertens.

Ondertussen had Internazionale de bezoekers even laten schrikken. Mauro Icardi was dichtbij een doelpunt en kopte in het zijnet. Het was het enige wapenfeit van de thuisploeg in de eerste helft. Uiteindelijk hielpen i Nerazzurri Napoli vlak voor rust in het zadel. Yuto Nagatomo miste de bal bij de tweede paal, waarna Callejón dankbaar gebruik maakte van de geboden kans en de bezoekers op voorsprong bracht.

Na rust hield Napoli de controle in het duel en kwam het eigenlijk nauwelijks meer in de problemen. Het had de wedstrijd eigenlijk sneller moeten beslissen. Een schot van Insigne ging net naast, terwijl een prachtige pass van Callejón net te hard was voor Mertens. Doordat Napoli het duel verzuimde te beslissen, bleef Internazionale in de wedstrijd. De thuisploeg creëerde nauwelijks kansen. Een schot van Ivan Perisic was nog het meest gevaarlijk, maar die poging eindigde in de handen van Napoli-doelman José Manuel Reina.

Uiteindelijk trok Napoli de 0-1 over de streep, waardoor het AS Roma nu tot op één punt genaderd is. Met nog vier wedstrijden te spelen, hebben i Partenopei dus nog alle uitzicht op de tweede plaats, die aan het einde van het seizoen recht geeft op directe kwalificatie voor de Champions League. Als Napoli als derde eindigt, zal het eerst deel moeten nemen aan de voorrondes van de Champions League.