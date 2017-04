Dikke tranen bij Weghorst: ‘Dit is een grote teleurstelling’

AZ hoopte zich zondagavond te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League door te winnen van Vitesse, maar het liep anders. De Alkmaarders verloren in De Kuip met 2-0 en Wout Weghorst had na afloop de tranen in zijn ogen staan. “Je wil deze prijs natuurlijk heel graag pakken”, sipte hij voor de camera van FOX Sports.

“Dit is een grote teleurstelling. Ik vond dat we heel goed begonnen en we waren de bovenliggende partij, maar in de tweede helft was het niet goed. We hebben daarin helemaal geen mogelijkheid meer gehad. Dat is frustrerend. Het wordt nu heel raar om ons weer op te laden voor de play-offs. We hadden alles hierop gezet. Het is niet gelukt", sprak Weghorst.

Ron Vlaar treurde met de spits mee: “Ik ben hier doodziek van”, zei de verdediger tegen de NOS. “Nu moeten we onszelf weer bij elkaar rapen.”