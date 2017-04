Jongste coach van Bundesliga flikt het onmogelijke: Hoffenheim de CL in

Dankzij een 1-0 overwinning op Eintracht Frankfurt heeft Hoffenheim 1899 zich verzekerd van deelname aan de voorrondes van de Champions League. De ploeg van trainer Julian Hagelsmann heeft met nog drie wedstrijden te spelen een voorsprong van twaalf punten op Hertha BSC.

Momenteel is Hoffenheim de nummer drie van de Bundesliga, met één punt voorsprong op Borussia Dortmund. Als het die plek vast weet te houden, kwalificeert de club zich direct voor de Champions League. Als het nog een plaats zakt, moet het via de voorrondes het kampioenenbal zien te bereiken. Het is hoe dan ook een prestatie van formaat, want Hoffenheim nam nog nooit deel aan de voorrondes van de Champions League.

Architect van het succes is de 29-jarige trainer Julian Nagelsmann. Toen de oefenmeester in februari 2016 bij Hoffenheim de leiding kreeg, stond de club zeventiende in de Bundesliga. “Natuurlijk willen we graag derde worden, dat is logisch. Ik wil ook graag kampioen worden, maar dat wordt moeilijk”, grapt Nagelsmann tegenover BILD. “Dit is een enorm succes voor de club, ongeacht hoe de laatste vier wedstrijden lopen.

Door een doelpunt van Benjamin Hübner in de blessuretijd won Hoffenheim zondag van Eintracht Frankfurt. “Als we de eerste twee kansen hadden afgemaakt, loopt de wedstrijd heel anders. De druk ligt nu bij Borussia Dortmund, zij moeten derde worden. Wij hoeven dat niet, maar we willen het wel”, zegt de jonge oefenmeester in gesprek met Kicker.