Kashia gaat belofte inlossen na bekerwinst: ‘Voor één dag’

Guram Kashia beloofde afgelopen week dat hij zijn haar geel zou verven als Vitesse de KNVB Beker zou winnen. Nu de Arnhemmers erin geslaagd zijn om de bekerfinale te winnen, moet de Georgiër zich aan zijn belofte houden. “Mijn haar is voor één dag geel”, zegt de Vitesse-aanvoerder tegenover FOX Sports.

“Voor één dag”, bevestigt Kashia, die met Vitesse een 0-2 zege boekte op AZ.. “Ik heb de Georgische vlag bij me omdat ik zoveel mensen in mijn land trots maak met deze overwinning. We zijn niet echt gewend aan het winnen van prijzen. Wij zijn geen Ajax, Feyenoord of PSV. Die zijn gewend om te winnen. Wij maken de supporters écht heel trots. Voor mij is het ongelooflijk. Dit is zo'n enorme prestatie voor mij, en voor de club.”

“Ik ben hier al zo lang, maar zo ver zijn we nooit gekomen. Ik wil iedereen feliciteren, de fans en alle Arnhemmers. De hele stad moet dit gaan vieren”, vervolgt de Georgiër. “De druk was zo groot voor ons, omdat we nog nooit een prijs hadden gewonnen. De coach heeft in de rust iedereen laten staan. In de tweede helft hebben we het rechtgezet.”