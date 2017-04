Dost bewijst topvorm met hattrick in Portugese kraker van weekeinde

Bas Dost heeft Sporting Portugal hoogstpersoonlijk aan de drie punten geholpen. De aanvaller maakte zondagavond drie doelpunten in de uitwedstrijd tegen Sporting Braga en verhoogde zijn seizoenstotaal daarmee tot 31 treffers in de competitie. Daar had de international van Oranje slechts 28 wedstrijden voor nodig.

Sporting beleefde een teleurstellende eerste helft, want bij rust keek men tegen en 1-0 achterstand aan en daarnaast miste Adrien Silva een strafschop en moest Alan Ruiz vanwege een blessure gewisseld worden. De 1-0 kwam op naam van Ricardo Horta, die een rebound binnen knalde nadat een medespeler de paal had geraakt.

Sporting stelde na rust orde op zaken: Dost benutte een strafschop en kopte een kwartier voor tijd de 1-2 binnen na een voorzet van landgenoot Marvin Zeegelaar. Door een treffer van Rui Fonte leek het duel alsnog in een gelijkspel te eindigen, maar Dost kopte na 84 minuten opnieuw raak. Sporting staat nu met 67 punten op de derde plaats.