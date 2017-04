‘Ricky is een gigant, ik hoop dat we hem kunnen behouden’

Henk Fraser was niet te spreken over de eerste helft die Vitesse zondagavond afwerkte. De tweede helft was niet veel beter, maar toch kon de trainer na afloop door twee doelpunten van Ricky van Wolfswinkel lachen: 0-2. Fraser is de spits dankbaar, zo vertelde hij voor de camera van FOX Sports.

“Van Wolfswinkel is een gigant. Ik hoop dat we hem bij de club kunnen behouden. Soms is het voor de andere spelers lastig om achter te blijven staan, omdat hij soms onzichtbaar is, maar hij scoort bijna altijd”, aldus Fraser. Vitesse stond drie keer eerder in de finale van de KNVB Beker, maar ging in 1912, 1927 én in 1990 in de eindstrijd onderuit.

De Arnhemmers kunnen nu dus juichen. “Mooier kan niet”, aldus Fraser. “Ik was kwaad over het ontbreken van lef in de eerste helft. In de rust heb ik gezegd: ‘toon meer lef’.” Van Wolfswinkel ondernam tegen AZ overigens twee doelpogingen en beide pogingen leverden dus een treffer op.