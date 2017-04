Van Wolfswinkel is de held van Vitesse: ‘Nu Europa in, heerlijk man’

De bekerfinale tussen AZ en Vitesse stevende zondagavond op een verlenging af, maar toen stond Ricky van Wolfswinkel op. De aanvaller maakte twee doelpunten en bezorgde de Arnhemmers de eerste prijs in de 125-jarige clubgeschiedenis.

“Ik ben geweldig blij. Voor de jongens, voor de club, voor alle fans. 125 jaar niks gewonnen... Nu zijn we van die nul af. Vanaf vandaag is het over, wat willen we nog meer”, glunderde het goudhaantje na afloop voor de camera van FOX Sports. Van Wolfswinkel werd de eerste Vitesse-speler sinds Piet van Bochove in 1927 die in de bekerfinale heeft weten te scoren.

"Hier doe je het het hele jaar voor. Ik ben teruggekomen naar Nederland, koos voor Vitesse. Je hoopt dat je dit kunt presteren, en dat dit dan ook nog lukt... Een bekroning op het jaar. Nu Europa in. Heerlijk man, we kijken er naar uit”, aldus Van Wolfswinkel. Vitesse is door de zege zeker van een plekje in de groepsfase van de Europa League.