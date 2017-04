Kampioensstrijd in Turkije is weer spannend na pijnlijk verlies Besiktas

Besiktas heeft dure punten laten liggen in de strijd om het kampioenschap. De club uit Istanbul leek de titel van de Süper Lig zonder al te veel moeite kunnen prolongeren, maar na de 3-1 nederlaag tegen Medipol Basaksehir van zondagavond bedraagt de voorsprong op de achtervolger nog maar vier punten.

De koploper kende een dramatische start, want al na zeven minuten lag de bal in het mandje. Cengiz Ünder nam de bal knap mee na een lage voorzet van Márcio Mossoro en vond vervolgens de verre hoek van doelman Fabricio. Vijf minuten later werd het 2-0: Emmanuel Adebayor kon van dichtbij binnentikken na afleggen van Edin Visca. Na de 3-0, na achttien minuten spelen, was de wedstrijd wel gespeeld.

Cengiz leek de bal vanaf links voor te geven, maar verraste Fabricio met een schot in de korte hoek. Besiktas hoopte in de tweede helft nog wat aan de ruime achterstand te doen, zonder de geblesseerd afgehaakte Atiba Hutchinson. De bezoekers deden in de slotfase in de persoon van Demba Ba nog wat terug, maar verder kwam Besiktas niet meer.