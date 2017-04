Van Wolfswinkel bezorgt Vitesse eerste KNVB Beker in clubhistorie

Vitesse heeft de eerste KNVB Beker in zijn 125-jarig bestaan weten te pakken. De Arnhemmers waren in de bekerfinale met 0-2 te sterk voor AZ. Ricky van Wolfswinkel heeft een prominente plek veroverd in de geschiedenisboeken van de Arnhemse club, want de spits was tweemaal trefzeker in de Rotterdamse Kuip.

AZ begon fris en frivool aan de bekerfinale, terwijl Vitesse juist wat nerveus leek. Al na drie minuten kregen de Alkmaarders een vrije trap op een kansrijke positie. Derrick Luckassen knalde de bal op de lat. Even later ging een kopbal van Nathan aan de andere kant naast. Naarmate de eerste helft vorderde, ging het spel steeds meer op een neer golven.

GOALLL!⚽️⚽️ Ricky Van Wolfswinkel is de eerste Vitesse-speler sinds Piet van Bochove in 1927 die scoort in de KNVB-bekerfinale! Geplaatst door voetbalzone op zondag 30 april 2017

De beste kansen in de eerste helft waren voor AZ. Een voorzet van Alireza Jahanbakhsh bereikte Wout Weghorst, die net langs de paal schoot. Een schot van Jonas Svensson en een kopbal van Rens van Eijden leverde weinig problemen op voor Vitesse-goalie Eloy Room.

Vitesse kwam in de tweede helft iets beter uit de kleedkamer, wat resulteerde in een schietkans voor Nathan. Langzaam maar zeker nam AZ de wedstrijd over, wat ook de beste kansen opleverde. Zo werd een kopbal van Luckassen in de doelmond weggehaald. Even later werd een kopbal van Van Eijden gekeerd door Room. Toch leek de wedstrijd lange tijd af te steven op een bloedeloos gelijkspel.

Tot Milot Rashica de bal zo’n tien minuten voor tijd aan de zijkant kreeg aangespeeld van Kelvin Leerdam. De Kosovaar leverde een goede voorzet af, die door Ricky van Wolfswinkel net voor AZ-doelman Tim Krul werd binnengekopt. Het doelpunt kwam een beetje uit de lucht vallen, maar dat zal niemand aan Arnhemse zijde deren. Vervolgens viel Leerdam uit met een op het oog zware knieblessure. De verdediger moest het veld met een brancard verlaten.

De voorsprong van Vitesse kwam niet meer in gevaar. Enkele minuten voor tijd besliste Van Wolfswinkel het duel door ook voor de 0-2 te zorgen. De spits kreeg de bal mee, kapte Ron Vlaar uit en schoot met zijn linkerbeen in de lange hoek raak. Wat vervolgens restte, was een groot feest aan de Arnhemse zijde van De Kuip.