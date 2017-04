Tottenham eindigt boven Arsenal na winst in Noord-Londense derby

St Totteringham’s Day, de dag waarop Arsenal-fans vieren dat ze boven Tottenham Hotspur eindigen, gaat dit jaar niet door. The Spurs wonnen de Noord-Londense derby terecht met 2-0, door doelpunten van Dele Alli en Harry Kane. Daardoor is de achterstand van Arsenal op de aartsrivaal opgelopen naar zeventien punten, een gat dat niet meer te dichten is.

Het is voor het eerst in ruim twintig jaar dat Tottenham Hotspur boven Arsenal gaat eindigen. The Spurs hadden voorafgaand aan de Noord-Londense derby een voorsprong van veertien punten op de aartsrivaal, met een wedstrijd meer gespeeld. Dat Tottenham dit seizoen beter is dan Arsenal, werd nog eens onderstreept door de uitspraken van Thierry Henry. Het clubicoon van the Gunners stelde dat alleen Alexis Sánchez een basisplaats zou hebben in het elftal van manager Mauricio Pochettino.

Tottenham was in de laatste derby op het huidige White Hart Lane in de eerste 45 minuten de bovenliggende partij. Dele Alli kreeg een uitgelezen kans om zijn ploeg op voorsprong te brengen, maar hij knikte een voorzet van Harry Kane voor open doel naast. Ook Christian Eriksen kreeg van dichtbij een mogelijkheid, maar zijn schot ging hoog over. Het enige dat Arsenal in de eerste helft daar tegenin kon brengen, was een schot van Aaron Ramsey, dat gepareerd werd door Tottenham-doelman Hugo Lloris.

Olivier Giroud baalt van een tegendoelpunt.

Op slag van rust moest Petr Cech nog reddend optreden na een schot van Jan Vertonghen, die van buiten het strafschopgebied met zijn ‘verkeerde’ rechterbeen de verre hoek zocht. Tottenham Hotspur schakelde na rust een tandje bij en drong Arsenal terug op eigen helft. Dat leidde al snel tot kansen voor Victor Wanyama, Son Heung-min en Kane. Tien minuten na rust was het raak voor de thuisploeg. Eriksen slalomde door de defensie van Arsenal heen, waarna zijn schot nog door Cech gekeerd werd. De rebound werd binnen gewerkt door Alli.

Amper een minuut later was het alweer raak. Gabriel Paulista vloerde Kane in het strafschopgebied, waarna de bal op de stip ging. De spits verzilverde de kans zelf, waardoor Tottenham Hotspur op een 2-0 voorsprong kwam. Na de tweede treffer van het duel kroop Arsenal iets meer uit zijn schulp. Schoten van Olivier Giroud en Alexis Sánchez eindigden in de handen van Lloris of hoog over. Het leek er eerder op dat er nog een derde treffer voor de thuisploeg zou komen.

Cech voorkwam met een aantal goede reddingen, onder meer op schoten van Vertonghen en Kane, dat Tottenham Hotspur op 3-0 kwam. Beide ploegen kwamen in het restant van de wedstrijd niet meer tot scoren, waardoor de Noord-Londense derby in 2-0 eindigde. Overigens kunnen the Spurs ook nog altijd kampioen worden. De achterstand op koploper Chelsea bedraagt vier punten, met nog vier wedstrijden te gaan. The Blues hebben wel nog een relatief makkelijk programma voor de boeg.