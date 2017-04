Van Breukelen laat niets los: ‘Jullie weten telkens meer dan ik’

De soap rond de opvolging van bondscoach Danny Blind blijft voortduren. Henk ten Cate leek de nieuwe bondscoach te worden, maar bedankte omdat zich te weinig gesteund voelde binnen de KNVB. Technisch directeur Hans van Breukelen wil het hele verhaal graag uitleggen, maar doet dat pas als de nieuwe bondscoach gepresenteerd wordt.

“Op het moment dat we een nieuwe bondscoach gaan presenteren gaan we het allemaal uitleggen. Dat zeg ik nu tegen jou en ook tegen al je collega’s. Ik begrijp je vraag, maar je krijgt hetzelfde antwoord”, reageert Van Breukelen tegenover de NOS. “Ik begrijp dat je het allemaal wil weten nu, maar ik geef daar antwoord op als het moment daar geschikt voor is.”

Dick Advocaat zou dinsdag gepresenteerd worden als de nieuwe bondscoach van Oranje. “Zullen we eerst maar rustig afwachten tot we een persconferentie geven? Is die dinsdag? Ik heb geen idee. Jullie weten telkens meer dan ik, dat vind ik zo leuk.”

Hans van Breukelen. Ook hij is in Rotterdam. Wil hij al iets zeggen over de nieuwe bondscoach? https://t.co/eZNIPRjQfu pic.twitter.com/2V1DpAnLw1 — NOS Sport (@NOSsport) April 30, 2017