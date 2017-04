Van Marwijk ergert zich aan KNVB: ‘Een grote ongeorganiseerde puinhoop’

Bert van Marwijk was tot 2012 bondscoach van het Nederlands elftal. Sinds hij vertrok, is het behoorlijk bergafwaarts gegaan bij Oranje en binnen de KNVB. De huidige bondscoach van Saudi-Arabië ergert zich aan de huidige gang van zaken binnen de Nederlandse voetbalbond.

“Het is al een hele tijd geleden, toen werkte de organisatie in ieder geval. Ik heb al een keer gezegd dat ze niet uitblinken in stabiliteit en ook niet in kwaliteit. Dat blijkt nu wel. Ik sta er nu zover van af, maar het is gewoon een grote ongeorganiseerde puinhoop. Je denkt dat het niet erger kan, maar dat wordt het iedere keer wel”, zegt Van Marwijk tegenover Ziggo Sport.

“Ik denk vooral dat er in de leiding te weinig voetbalkennis zit”, vervolgt de oefenmeester. “Het is tragisch dat ze Henk ten Cate hebben benoemd en vervolgens weer niet. En dan komt Dick weer in beeld. Dat zegt alles over het beleid van de afgelopen jaren. Aan Dick kleeft natuurlijk dat hij nog zo niet lang geleden is vertrokken. Je kan hem daarvoor de schuld geven, maar je kunt ook kijken naar degene die het contract heeft opgesteld.”