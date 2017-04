Sow bezorgt Advocaat in blessuretijd overwinning op laagvlieger

Het Fenerbahçe van trainer Dick Advocaat is door een zwaarbevochten overwinning op Rizespor in het spoor gebleven van Istanbul Basaksehir en Besiktas. Pas in de blessuretijd stelden de Gele Kanaries de 2-1 overwinning veilig. Jeremain Lens speelde de hele wedstrijd mee aan de zijde van Fenerbahçe.

Al na drie minuten spelen kwam de ploeg van Advocaat op voorsprong. Moussa Sow tekende voor de openingstreffer in het Sükrü Saracoglustadion. De bezoekers kwamen tien minuten later al op gelijke hoogte. Oguzhan Aynaoglu trof het doel voor Rizespor, waardoor beide ploegen met een 1-1 stand aan de thee gingen.

Het duurde na rust lang voordat Fenerbahçe de wedstrijd naar zich toe trok. Nadat Marwane Saadane van Rizespor zijn tweede gele kaart had gekregen, schoot Sow zijn ploeg in extremis nog naar de overwinning. Zo houdt Fenerbahçe uitzicht op de tweede plaats. Het heeft nu nog een achterstand van één punt op Istanbul Basaksehir, dat een wedstrijd minder speelde. Zij spelen zondag tegen koploper Besiktas, dat momenteel een voorsprong van acht punten heeft op Fenerbahçe.