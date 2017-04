Chelsea te sterk voor Koeman; teruggekeerde Jesus redt Man City

Chelsea heeft zondagmiddag geen fout gemaakt op bezoek bij het Everton van Ronald Koeman. De koploper van de Premier League was, mede dankzij een geweldige goal van Pedro Rodríguez, met 0-3 te sterk voor de thuisploeg en legt de druk zo bij Tottenham Hotspur, dat later op de zondag Arsenal treft in de North Londen Derby. Manchester City morste net als rivaal Manchester United eerder op de dag punten tegen een degradatiekandidaat: Middlesbrough hield de mannen van Josep Guardiola op een 2-2 gelijkspel.

Everton - Chelsea 0-3

De wedstrijd op Goodison Park begon stormachtig toen Dominic Calvert-Lewin na twee minuten al de paal naast Thibaut Courtois trof. Dit vormde echter niet de opmaat naar een kansenrijke eerste helft, want op pogingen van Eden Hazard en Romelu Lukaku gebeurde er weinig voor beide doelen. De twee Belgen schoten, in een eerste bedrijf waarin Everton overal bovenop zat en Chelsea geen moment rust gunde, echter beiden naast, waardoor the Toffees en the Blues met een brilstand de kleedkamer opzochten.

De tweede helft leek in eerste instantie dezelde kant op te gaan als de eerste, totdat Pedro van een meter of twintig een gaatje zag en uithaalde. Zijn geweldige streep in de kruising was Maarten Stekelenburg te machtig. Everton probeerde nog wel om weer aan te haken, maar slaagde er nauwelijks in echt gevaarlijk te worden. Gary Cahill gooide de wedstrijd vervolgens op slot: hij kreeg met nog tien minuten te gaan de bal voor zijn voeten en schoot raak. Via Willian, die knap bediend werd door Cesc Fàbregas, werd het vervolgens ook nog 0-3.



Sergio Agüero en Gabriel Jesus maakten de doelpunten voor Manchester City.

Middlesbrough - Manchester City 2-2

Middlesbrough heeft in de slotfase van het seizoen nog alles om voor te strijden en de ploeg van Marten de Roon liet tegen topploeg City dan ook zien dat het niet van plan was om de speelbal van de bezoekers te worden. Álvaro Negredo loste binnen het kwartier al het eerste waarschuwingsschot en ook De Roon zag een poging net over de lat verdwijnen. Negredo liet het Riverside Stadium zo’n vijf minuten voor rust vervolgens ontploffen: de Spanjaard mocht net binnen de zestien uithalen en knalde het leer via de binnenkant van de paal acher Willy Caballero.

In de tweede helft begon City weer aan te dringen en een schot van Raheem Sterling kon maar net geblokt worden. De Roon kwam vervolgens negatief in de schijnwerpers te staan toen Kevin Friend na een overtreding van de Nederlander naar de strafschopstip wees. Sergio Agüero benutte het buitenkansje en zette zijn ploeg weer op gelijke hoogte. Boro leek vervolgens dankzij Calum Chambers toch drie punten over te houden aan het treffen, maar dat was buiten de van een zware blessure teruggekeerde Gabriel Jesus gerekend. De net herstelde Braziliaan redde met een rake kopbal een punt voor the Citizens.