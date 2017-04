Machteloos Milan weet niet te winnen op bezoek bij laagvlieger Crotone

AC Milan heeft niet kunnen winnen op bezoek bij laagvlieger Crotone. De ploeg van Vincenzo Montella moest genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. De bezoekers kwamen al vroeg op achterstand, waarna het na rust Paletta was die voor de gelijkmaker tekende.

Crotone is bezig aan een sterke serie en voelde dat er wat te halen viel tegen Milan en kwam sterk uit de startblokken. De bezoekers werden fel op de huid gezeten en kregen geen centimeter ruimte. De sterkte start resulteerde in een vroege voorsprong voor de thuisploeg. Op aangeven van Andrea Nalini knalde Marcello Trotta in de korte hoek hard raak. Het was zijn eerste doelpunt voor Crotone sinds oktober vorig jaar. Even daarvoor had Gianluigi Donnarumma AC Milan al op de been gehouden met een geweldige redding op een vrije trap van Andrea Barberis. De thuisploeg wist de voorsprong vast te houden tot aan de rust en verscheen met vertrouwen aan de aftrap voor de tweede helft.

Maar in het tweede bedrijf ging het al snel mis voor de nummer achttien van de Serie A. Milan zette druk naar voren en wist in de vijftigste minuut de gelijkmaker te produceren. Het was enorm druk voor het doel van Crotone, waarbij Paletta de bal uiteindelijk het laatste zetje wist te geven: 1-1. De bezoekers namen de overhand en gingen op jacht naar de winnende. Crotone werd achteruit gedrukt, maar hield relatief eenvoudig stand. Milan was in de slotfase dreigend, maar niet meer dan dat.