Mourinho: ‘Als hij er na 10 minuten uit gaat, verwacht ik iets ernstigs’

Manchester United moet het al zonder belangrijke spelers als Zlatan Ibrahimovic en Marcos Rojo doen en zondag kwamen er tijdens het 1-1 gelijkspel tegen Swansea City nog twee blessuregevallen bij. Luke Shaw viel al na tien minuten uit, terwijl ook Eric Bailly het einde van de wedstrijd niet haalde. José Mourinho heeft zodoende nog meer kopzorgen voor de halve finale van de Europa League tegen Celta de Vigo, waarvan de eerste wedstrijd donderdag wordt gespeeld.

“Ik weet niet precies welke blessures er nu spelen. Ik denk dat die van Luke Shaw wel ernstig moet zijn, als hij zich al na tien minuten laat wisselen verwacht ik een zware blessure”, reageerde hij na de wedstrijd. “Op het moment kunnen we niet van het bed naar het toilet lopen zonder geblesseerd te raken. Ik wil het ook niet over Phil Jones en Chris Smalling hebben, ik heb het liever over Juan Mata die alles geeft om te kunnen spelen. Daar ben ik dankbaar voor.”

“Een punt is niet goed, maar mijn spelers hebben alles gegeven. We zijn een selectie van 22 man, dat op dit moment een selectie van 12 of 13 man is. We zullen tot het einde door blijven gaan. We vechten. We verliezen weinig, dat is de realiteit, maar we zullen zien wat er aan het einde van het seizoen gebeurt”, ging Mourinho verder. “Ik heb nul kritiek op mijn jongens. Swansea speelde goed georganiseerd en ze waren fit, zij hebben dit seizoen maximaal veertig wedstrijden gespeeld. We zullen donderdag opnieuw alles geven, dat is zeker. Of we naar de finale gaan of niet maakt niet uit, ik ben erg tevreden over de jongens.”