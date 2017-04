Actie Strootman zette kwaad bloed bij Lazio: ‘Alleen maar meer honger’

Kevin Strootman speelde zondag een negatieve rol in de derby van Rome tussen Lazio en AS Roma. Op slag van rust versierde hij met een onvervalste schwalbe een strafschop, waaruit Daniele de Rossi de gelijkmaker produceerde. In Italië spreekt men schande van de manier waarop Strootman de arbitrage voor de gek hield. Lazio-middenvelder Senad Lulic wilde er na afloop niet te veel woorden aan vuil maken.

Met de rust in zicht ging Strootman gewillig naar de grond nadat hij niet geraakt werd door Wallace. “Het was absoluut geen strafschop”, zei Lulic na afloop van het duel tegenover diverse Italiaanse media. “Na hun gelijkmaker waren we alleen maar hongeriger en vastberadener om een goed resultaat neer te zetten.”

De actie van Strootman zorgde ervoor dat Lazio nog feller uit de kleedkamer kwam na de thee. “We begonnen geconcentreerder. We wilden winnen, want de eerste derby hadden we al verloren en we willen ons automatische plaatsen voor Europees voetbal.” Lazio won de wedstrijd uiteindelijk met 1-3.