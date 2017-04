Manchester United laat opnieuw dure punten liggen op Old Trafford

Manchester United speelde dit seizoen in eigen huis al gelijk tegen ploegen als Hull City en AFC Bournemouth en Swansea City is zondagmiddag de volgende die na een 1-1 gelijkspel met een punt vertrekt van Old Trafford. The Red Devils leken door een rake penalty van Wayne Rooney op een overwinning af te stevenen, maar Swansea boekte dankzij een fraaie vrije trap van Gylfi Sigurdsson tien minuten voor tijd toch een belangrijk punt in de strijd tegen degradatie. United heeft nu plaatsing voor de Champions League via de Premier League niet meer in eigen hand.

Luke Shaw lijkt de laatste weken bezig om José Mourinho te overtuigen en mocht zondag ook aan de aftrap beginnen. De wedstrijd zat er voor de Engelsman echter na tien minuten al op toen hij zich wegens een blessure moest laten vervangen door Antonio Valencia. De Ecuadoriaan startte, met het oog op de halve finale van de Europa League van aankomende week, net als Henrikh Mkhitaryan op de bank en de thuisploeg miste door die keuze duidelijk creativiteit voorin.



De eerste kans van de wedstrijd was dan ook voor de bezoekers toen Fernando Llorente met een goed schot landgenoot David de Gea tot een redding dwong. Jesse Lingard kreeg vervolgens een aardige kans aan de andere kant, maar daarna bleef het tot de blessuretijd van de eerste helft stil voor beide doelen. Marcus Rashford eiste daarop met een schwalbe een hoofdrol op: de Engelsman ging in een duel met Lukasz Fabianski theatraal naar de grond en kreeg een strafschop mee.

Rooney benutte vervolgens dat buitenkansje, waarna arbiter Neil Swarbrick meteen floot voor de rust. In de tweede helft bleef het spelbeeld ongewijzigd, met weinig kansen aan beide kanten. Een schot van Rooney werd al snel geblokt door een ploeggenoot en daarna was het wachten op vuurwerk voor de goal. Dat kwam tien minuten voor tijd toen Sigurdsson mocht aanleggen voor een vrije trap en de bal fraai langs De Gea in de vrije hoek krulde. United ging daarna in allerijl weer op zoek naar de voorsprong en Lingard was er met een kopbal dicht bij. Fabianski redde echter een punt voor the Swans.