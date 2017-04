Strootman druipt met negatieve hoofdrol af na ‘Derby della Capitale’

Lazio heeft zondagmiddag voor het eerst sinds november 2012 weer eens van buurman en aartsrivaal AS Roma gewonnen in de Serie A. Het team van Simone Inzaghi was de bezoekende ploeg in het Stadio Olimpico en bleek vooral in de afronding scherper dan de huidige nummer twee van de competitie. Kevin Strootman kon, ondanks een succesvolle schwalbe voorafgaand aan de 1-1, niet voorkomen dat Roma met 1-3 onderuit ging en zo de marge met koploper Juventus op ziet lopen naar negen punten.

Thomas Strakosha moest al twee keer in actie komen bij goede mogelijkheden voor Edin Dzeko en Mohamed Salah voordat Lazio wat onder de druk van de thuisploeg uit wist te komen. Een eerste kans voor de bezoekers, die met Stefan de Vrij in de basis en Wesley Hoedt op de bank begonnen, was echter ook meteen raak. Keita Baldé stoomde op en verraste Wojciech Szczesny met een verdekt schot in de rechterhoek.

Daniele De Rossi maakte zijn tweede doelpunt ooit in de 'Derby della Capitale'.

Marco Parolo liet zo’n tien minuten voor de onderbreking een grote kans liggen om de voorsprong te verdubbelen en die misser kwam de bezoekers op slag van rust duur te staan. Strootman ging zonder geraakt te zijn neer in de zestien en Daniele De Rossi knalde vanaf de stip de gelijkmaker binnen. Vlak na de thee had het helemaal bergafwaarts kunnen gaan voor Lazio toen Dzeko uit mocht halen. Strakosha zat echter goed bij een inzet van de Bosniër. Dusan Basta zette i Biancocelesti vervolgens weer op voorsprong: een van richting veranderd schot van Serviër was Szczesny te machtig.

Met Francesco Totti in de ploeg voor De Rossi en Hoedt op het veld in plaats van de geblesseerd uitgevallen De Vrij ging Roma weer op zoek naar een doelpunt. Het was echter de stadsgenoot dat op de counter het gevaarlijkst was. Felipe Anderson mocht vijf minuten voor tijd helemaal alleen richting Szczesny, maar slaagde er niet in de Pool te passeren. Die had een paar minunten later minder geluk toen ook Senad Lulic door mocht stormen richting het doel. De middenvelder behield het overzicht en stelde Keita in staat om de 1-3 binnen te prikken. Een rode kaart voor Antonio Rüdiger diep in blessuretijd maakte vervolgens de misère compleet.