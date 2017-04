Sportieve toekomst Maher onduidelijk: ‘Ze willen me hier graag houden'

Adam Maher speelt dit seizoen op huurbasis in Turkije bij Osmanlispor. De 23-jarige middenvelder heeft een contract tot medio 2018 bij PSV en het is voor hem vooralsnog onduidelijk waar zijn sportieve toekomst ligt. In gesprek met AZ Fanpage laat hij weten dat de Turkse club hem graag wil behouden.

Maher brak door bij AZ en maakte daar naam. Hij verdiende een transfer naar PSV, maar wist in Eindhoven geen potten te breken. Maher belandde op de bank en koos vorig jaar voor een tijdelijke overstap naar Osmanlispor. Of een terugkeer naar AZ tot de mogelijkheden behoort? "Natuurlijk is AZ een club naar mijn hart. Ik ben daar opgegroeid , maar ik moet gewoon goed nadenken over de volgende stap", laat Maher weten.

Maher kwam dit seizoen al 29 keer in actie namens Osmanlispor. "Ook hier waar ik nu speel willen ze me graag behouden, wat dat betreft is het even afwachten”, aldus Maher, die zondagavond hoopt op bekerwinst van AZ. "Ik volg AZ zeker nog en ik hoop ook dat ze winnen. Ik schat de kansen in ieder geval hoog in."