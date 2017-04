Jeugdspelers van AZ gewild: ‘Clubs als Ajax, United, Real, Dortmund’

AZ hecht veel waarde aan een goede jeugdopleiding en de club uit Alkmaar werd al beloond met de prijs voor beste jeugdopleiding van Nederland. Koen Stam is jeugdtrainer bij de Alkmaarders en vertelt in gesprek met de Volkskrant dat de interesse van grote clubs uit binnen- en buitenland is gewekt.

Jaarlijks worden verschillende jeugdspelers van AZ gepolst door Ajax om de overstap naar Amsterdam te maken. “Voor onze jonge spelers is er geregeld belangstelling van clubs als Ajax, Manchester United, Real Madrid, Borussia Dortmund”, aldus Stam, trainer van AZ Onder-19.

AZ weet de spelers vaak aan boord te houden, ondanks interesse van andere clubs. “Het mooie is dat negen van de tien zeggen: nee, bedankt. Natuurlijk speelt de thuissituatie mee. Maar er is ook de overtuiging dat ze hier een betere speler kunnen worden.”