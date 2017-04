Zondag, 30 April 2017

Van Dijk heeft eerste gesprekken al achter de rug

Daniel Sturridge lijkt een zomerse transfer te kunnen vergeten. Liverpool verleent alleen medewerking als een geïnteresseerde club liefst 45 miljoen euro voor de aanvaller wil neertellen. (Daily Mirror)

Arsenal gaat vol voor Jeison Murillo, die bij Internazionale tegen een marktconforme prijs mag vertrekken. De Colombiaans international is echter ook bij Borussia Dortmund en Manchester City in beeld. (The Sun)

Het management van Virgil van Dijk sprak afgelopen week met het bestuur van Arsenal en Liverpool. De voorkeur van de verdediger van Southampton gaat echter uit naar Manchester City. (The People)

Marquinhos wordt mogelijk de opvolger van Murillo in Milaan. De verdediger van Paris Saint-Germain heeft niet veel trek in een nieuw contract met de Parijzenaars en denkt over een andere uitdaging na. (Sky Italia)

Manchester United doet er goed aan om bij de eerste vier te eindigen. Antoine Griezmann wil Atlético Madrid alleen verlaten als een geïnteresseerde club in de Champions League uitkomt en laat zich niet door geld leiden. (AS)