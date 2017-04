‘Ik verwacht dat Bayern voor Lukaku gaat, nadat ‘Lewa’ aan Real is verkocht’

Als Liverpool volgend seizoen mee wil strijden om het kampioenschap, dan moet het komende zomer alles in het werk stellen om Romelu Lukaku naar Anfield te halen. Dat stelt Robbie Fowler, oud-aanvaller van the Reds. Hij vindt dat Liverpool een topspits in huis moet halen om minder de fout in te gaan tegen de kleinere teams uit de competitie.

“Ik heb de oplossing voor de problemen van Liverpool waardoor ze weer voor de titel kunnen spelen, maar Everton zal het niet leuk vinden: koop Romelu Lukaku”, schrijft hij in zijn column voor de Daily Mirror. “Hij gaat komende zomer vertrekken en Jürgen Klopp heeft een goede spits nodig als hij de Premier League wil winnen. Ik heb nog een theorie dat Bayern München gaat proberen Lukaku aan te trekken, nadat Robert Lewandowski verkocht is aan Real Madrid. Hij gaat Goodison Park verlaten, waarom niet voor Anfield?”

Volgens Fowler heeft zijn oude club een spits nodig die het verschil kan maken tegen de kleinere tegenstanders. “Liverpool heeft het tactisch vaak moeilijk tegen de kleinere teams, die achterover leunen met grote verdedigers achter de bal en geen ruimte over laten. Tegen clubs uit de top zes gaat het ze goed af, omdat ze dan tegen teams spelen die ook voetballen om te winnen. En dat ligt de huidige voorhoede van Liverpool beter.”