‘Hoe is het mogelijk dat Wenger iemand als Alderweireld niet haalt?’

Voor oud-international Paul Merson is het wel duidelijk wie zondag aan de haal gaat met de overwinning in de Londense derby tussen Tottenham Hotspur en Arsenal. Tegenover de Daily Mirror laat hij niets heel van het transferbeleid van Arsène Wenger. Merson vindt bijna alle spelers van Tottenham beter dan die van Arsenal.

Tottenham Hotspur heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in nieuwe spelers en plukt daar nu de vruchten van. “Waarom zat Arsenal niet achter de spelers aan die Pochettino heeft gekocht? Victor Wanyama moet toch beter zijn dan Granit Xhaka? En die speelde slechts een stukje verderop bij Southampton. Hetzelfde geldt voor Toby Alderweireld, topverdediger. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat die die dan niet haalt? Ze bevonden zich onder Wengers neus”, aldus Merson.

Merson is van mening dat Pochettino een beter team heeft neergezet dan Wenger bij Arsenal. “De twee backs van Spurs, Kyle Walker en Danny Rose, die zijn honderd keer beter. Petr Cech was jaren terug de betere keeper, nu niet meer. De twee verdedigende middenvelders, Wanyama en Mousa Dembélé, die zijn zó veel beter, die hoeven we niet eens te vergelijken. En Olivier Giroud of Harry Kane? Hetzelfde liedje. De enige speler die in het team van Spurs zou komen, is Alexis Sánchez. Dat baart me zorgen.” Het duel tussen Tottenham en Arsenal gaat zondag om 17.30 uur van start.